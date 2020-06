Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un jeune automobiliste percute des cyclistes 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41793 Karma: 17126





https://www.facebook.com/ewelina.zwijaczkozica/videos/10214277858980363/ Un jeune conducteur de 18 ans, qui n'avait le permis que depuis 3 mois, a percuté volontairement un couple de cyclistes sur une petite route de campagne près de Krempachy, en Pologne. L'un des cyclistes souffre d'une luxation à une épaule. L'automobiliste s'est vu retirer son permis de conduire.

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:40

Variel Re: Un jeune automobiliste percute des cyclistes 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11575 Karma: 4085 Sans doute que le permis de conduire constituait pour lui une charge émotionnelle trop grande pour ses frêles épaules de post-préadolescent.

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:08