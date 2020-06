Options du sujet Imprimer le sujet

La police empêche une manifestation de 10 personnes

Je masterise !



Le même jour que la manif Adama, une autre manifestation à lieu à Paris, mais cette fois-ci, l'émotion est en dessous.







La police arrive au bout d'une minute de vidéo pour les flemmards Le même jour que la manif Adama, une autre manifestation à lieu à Paris, mais cette fois-ci, l'émotion est en dessous.

T'as tord parce que là ça vaut le détour

40policiers pour 9 pelès !!!

40policiers pour 9 pelès !!! T'as tord parce que là ça vaut le détour40policiers pour 9 pelès !!!

