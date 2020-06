Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie En manque d'attention, la Corée du Nord dynamite le bureau servant aux négociations de paix 1 #1

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 944 Karma: 1021

North Korea blows up inter-Korean liaison office



Désolé, c'est pas cette news insolite qui va redonner un peu de gaieté à la CDL.

Contribution le : Aujourd'hui 18:50:29