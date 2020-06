USA: La police abat un SDF qui avait une pistolet à billes dans le pantalon

Je m'installe Inscrit: 03/05/2015 21:40 Post(s): 317 Karma: 776

Dans la ville de Albuquerque dans l'état du Nouveau-Mexique aux USA, une équipe du SWAT est appelée pour un SDF, Roger Schafer, connu pour des troubles mentaux, qui s'amusait à jouer avec un pistolet à billes. Lorsque celui-ci approche ses mains de sa ceinture il est abattu de 15 balles par l'équipe du SWAT.



A se demander, quelle est l'institution la plus à même d'aider les personnes avec des troubles mentaux: une police avec des armes de guerre ou un service social et sanitaire fort?



La vidéo remonte à fin 2019 mais refait surface sur twitter actuellement.



