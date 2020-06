L'arroseur arrosé (lorsqu'il veut uriner)

Options du sujet Imprimer le sujet

Raspberry Pi VS People urinating in public



Dans le même style que Un individu a installé un raspberry Pi qui contrôle l'arrosage lorsque quelqu'un s'approche pour uriner:Raspberry Pi VS People urinating in publicDans le même style que https://www.koreus.com/video/arrosage-automatique-pipi.html

