GabyMaugis LIDL vend des PS4 a 95€, 1 blessé (et 0 PS4 vendu) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 11/08/2013 20:47 Post(s): 1002 Karma: 285 https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2801659-20200617-promotion-ps4-chez-lidl-95-euros-provoque-intervention-police



Devant la foule devant le magasin, LIDL annule la vente de la PS4 et tous les PS4 sont embarqué par les gendarmes xd ( Communication officielle de LIDL:







Coup de GAZ au #lidl







FranceNews24 - VIDEO - #Société : Gazage en règle devant un magasin @lidlfrance qui cherche le #buzz en vendant des consoles #PS4 à 95€. #COVID19 #PS4Slim #PlayStation



Contribution le : Aujourd'hui 16:48:50