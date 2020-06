Options du sujet Imprimer le sujet

bidoop Juraciste Park 1 #1

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 927 Karma: 315



https://dai.ly/xbrojx



Il y a visiblement trois ans une version bien plus aboutie a vu le jour.

Une bande annonce bien délirante comme on les aime.

J'ai cherché un petit moment la source originale il semblerait que cette merveille provienne du média Kombini.





JURACISTE PARK ! [Bande Annonce]



Ne sachant pas intégrer les vidéos twitter ou facebook j'ai choisi ce qui est visiblement un réupload.

Source Kombini: En 2010 Karl Zéro nous avait déjà fait une jolie bande annonce de ce que pourrait être Juraciste Park.Il y a visiblement trois ans une version bien plus aboutie a vu le jour.Une bande annonce bien délirante comme on les aime.J'ai cherché un petit moment la source originale il semblerait que cette merveille provienne du média Kombini.JURACISTE PARK ! [Bande Annonce]Ne sachant pas intégrer les vidéos twitter ou facebook j'ai choisi ce qui est visiblement un réupload.Source Kombini: https://www.facebook.com/konbinifr/videos/10155040563304276/

Contribution le : Aujourd'hui 12:01:36

LeCromwell Re: Juraciste Park 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3995 Karma: 3812

Trucage de Karl Zero juraciste Park



Non les deux se valent enfin peut être pas

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:49

Tchairo Re: Juraciste Park 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6608 Karma: 4918 bidoop Cadeau, copies/colles ceci en enlevant les espaces entre les crochets



[ iframe ]https://www.facebook.com/video.php?v=10155040563304276[ /iframe ] Cadeau, copies/colles ceci en enlevant les espaces entre les crochets[ iframe ]https://www.facebook.com/video.php?v=10155040563304276[ /iframe ]

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:28