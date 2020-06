Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un troupeau de spots migrateurs 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41807 Karma: 17152 Ce fantastique documentaire nous emmène à la rencontre d'un troupeau de spots migrateurs.





Planet Earth: A migrating herd of SpotMinis face challenges

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:08

gazeleau Re: Un troupeau de spots migrateurs 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1999 Karma: 1600 Tous ces robots qui n'ont plus de porte à ouvrir, ni d'expérimentateurs qui essayent de les faire tomber ... que c'est triste !

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:14