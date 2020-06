Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41810 Karma: 17157 Alors qu'il devait travailler chez lui pendant le confinement, un habitant de Chicago a eu une idée amusante pour égayer ses journées. Il a installé 2 panneaux indiquant une "zone de marche ridicule" sur un trottoir devant son appartement.





Neighborhood Participates in Silly Walking Zone || ViralHog

Je suis accro Inscrit: 01/02/2007 21:05 Post(s): 555 Karma: 318 Les Monty Python essaiment

