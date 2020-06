Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Manul, le chat le plus Méchant du monde

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8218 Karma: 20330 Un animal qui a le même âge que les tigres à dents de sabre, un habitant sauvage des steppes avec un regard toujours insatisfait, mais une très belle apparence, l'un des chats les moins étudiés qui se sente à l'aise dans le froid jusqu'à moins 50 degrés, et qui ne tolèrent absolument pas la présence d'humains.



Manul, le chat le plus Méchant du monde. Faits intéressants sur les Manuls.

