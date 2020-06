Les doigts dans l’emprise

Je m'installe Inscrit: 01/05/2013 16:39 Post(s): 120





Salut m’sieurs dames, je fais parti de ces personnes qui s’équipent toujours de plus en plus électriquement, maison connectée toussa, alors je suis loin d’être bien placé pour partager ce regard sur nos besoins électriques, mais j’ai vu ça et DATAGUEULE nous propose une nouvelle fois de nous ouvrir les yeux...

