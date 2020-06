Options du sujet Imprimer le sujet

bouliche Tank hydraulique tout terrain 1 #1

Je m'installe Inscrit: 01/05/2013 16:39 Post(s): 119



Bon alors, Colin Furze avait déjà créé un tank incroyable avec des chenilles hélicoïdales mais là il pousse le bricolage encore un peu plus loin en le rendant totalement étanche



#BricoPower ! Bon alors, Colin Furze avait déjà créé un tank incroyable avec des chenilles hélicoïdales mais là il pousse le bricolage encore un peu plus loin en le rendant totalement étanche#BricoPower !

Contribution le : Aujourd'hui 08:05:52