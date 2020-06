Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Écureuil coincé dans une poubelle 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41816 Karma: 17172 Un écureuil est coincé dans le trou du couvercle d'une poubelle.





Man Helps Squirrel Stuck in a Hole in Recycling Bin - 1123853

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:32