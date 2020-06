Options du sujet Imprimer le sujet

Takateck Frein à main d'un jeune conducteur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 1346 Karma: 965

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:57

Ustost Re: Frein à main d'un jeune conducteur 0 #2

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 330 Karma: 503 On dirait mon voisin avec sa BM de merde, Il fait exactement pareil. pfff...

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:01

PurLio Re: Frein à main d'un jeune conducteur 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10761 Karma: 9875 "L'essuie-glace, il marche encore !"



J'ai explosé de rire... parce que ne me suis fait la même réflexion ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:41:05