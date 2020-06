Appel à la police fictif

Je viens d'arriver Inscrit: 28/04/2011 21:07 Post(s): 11

Salut a tous,



Je suis à la recherche d'une video qui était passée en article il me semble (mais pas certain de ça). C'est un vidéo fictive sans image, avec uniquement la transcription d'appels passés à la police par quelqu'un.

On suivait cette personne pendant une dizaine de minute ou le monde devenait complètement fou et on le vivait uniquement au travers de cet appel à la police.



Il me semble que la vidéo était en français, mais elle pourrait aussi être en anglais.



Cette vidéo m'avait extrêmement marquée (ma mère était arrivée dans mon dos et j'avais presque fait une crise cardiaque) et je voulais la partager, mais impossible de la retrouver.



Merci d'avance de votre aide!

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:55