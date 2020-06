Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Compilation des sauts de Yoann Leroux sur les toits parisiens 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6609 Karma: 4924 Yoann Leroux, multi-champion de Parkour/Freerunning, fondareur de la team French Freerun Family a publié recemment sur sa chaine une compilation de ses sauts sur les toits parisiens. Impressionnant.







@Crazy-13 , ne descend pas trop mon post dans le flot de la CDL steuplé ^^

Contribution le : Aujourd'hui 00:32:04