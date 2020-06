Options du sujet Imprimer le sujet

Dashcam: Laramie, WY tornado June 6, 2018 C'est fou, on dirait qu'il ne se passe rien quand la voiture est à l'arrêtDashcam: Laramie, WY tornado June 6, 2018

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2580 Karma: 3038 J'aurais bien aimé un timelapse de cette tornade

