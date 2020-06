Passage tout-terrain très étroit en Australie (gunshot creek)

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11256 Karma: 3762

Le conducteur d’un VW Amarok négocie un passage très étroit et très abrupt, le gunshot creek en Australie.





VW Amarok Tackling Gunshot Creek Sept 2015





Quelques autres vidéos de ce même passage par d’autres véhicules, avec plus ou moins de succès :





Nissan patrol, gunshot creek, cape york 2012





Dal does Gunshot Creek, Cape York 2014 Pt 2





ford ranger gunshot creek, cape york 2012

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:48