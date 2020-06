Tourner sur fond vert c'est facile

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3722 Karma: 744

Plot twist : c'est fait sous Blender et avec le renderer EEVEE (et pas par le mec qui a posté cette vidéo sur twitter).



Version légèrement plus longue sur le compte du créateur :



VFX Breakdown - Dynamo Dream Teaser

