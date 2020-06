Les pompiers de Paris souhaitent une bonne fête des pères (séquence émotion)

Options du sujet Imprimer le sujet

Une vidéo pleine de tendresse et d'amour, l’occasion pour nous de souhaiter une bonne fête à tous les papas soldats du feu



Pompier, mais également père de famille. Découvrez le témoignage touchant de 5 pompiers de Paris et de leurs enfants.

