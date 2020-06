Sur TikTok, des internautes affirment avoir saboté le meeting de Trump

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 337 Karma: 223

Mouais...



Et ils diront quoi lorsque les fans de Trump feront le même coup contre leur candidat la semaine prochaine ?



Plus sérieusement, ils prétendent combattre la dictature en muselant les opinions qui ne correspondent pas aux leurs, ça en dit long sur leur vision de la démocratie.

Non seulement c'est inefficace (c'est ce qu'on a fait en France avec les Le Pen et on est passé de 0.5% dans les années 70 à plus de 20% aujourd'hui), mais en plus, c'est antidémocratique. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:17