Kilroy1 Le vol de l'abeille paresseuse 3 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13576 Karma: 9347 Vol d'un avion RC agile



The amazing Lazy Bee.

MoonMoon Re: Le vol de l'abeille paresseuse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4060 Karma: 149 La vache ça rend bien, c'est une bonne idée d'utiliser les vents ascendants !

alfosynchro Re: Le vol de l'abeille paresseuse 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7032 Karma: 2946 Vraiment sympa ! Je ne pensais pas regarder les 5 minutes, et puis je me suis finalement laissé porter.

