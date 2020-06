La pianiste brésilienne Eliane Rodrigues affronte un problème technique avec humour

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8237 Karma: 20368

Une façon fantastique de faire face à quelque chose qui peut arriver (mais surtout pas) pendant un live





Brazilian pianist, Eliane Rodrigues, LITERALLY taking the performance below the stage! Quand vous devez jouer un récital au De Doelen à Rotterdam et quelque chose ne va pas avec le piano. Qui a dit que les musiciens classiques n'avaient pas le sens de l'humour

Contribution le : Aujourd'hui 01:09:34