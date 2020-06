Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Perroquet sous la pluie Comme un coq en pate 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4019 Karma: 3867

perroquet heureux

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:24

SonyDian Re: Perroquet sous la pluie Comme un coq en pate 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4087 Karma: 2220 Ah mais ils sont deux! il n'y as pas un moment ou tu pense à filmer à l'horizontale?

Contribution le : Aujourd'hui 14:15:06