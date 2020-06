Options du sujet Imprimer le sujet

Galactaca 8 imitations deepfake en -3 min FR 0 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 18/12/2019 09:33 Post(s): 7 Toute la tête est maintenant deepfaké !



8 imitations en deepfake en moins de 3 min ! - feat Thibaud Choplin

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:18