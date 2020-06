Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Balkany fait le show pour la fête de la musique 2 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8240 Karma: 20391







Ligaments Croisés - Patrick Balkany fait un gros bisous aux juges Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon qui l'ont condamné à de la prison ferme #FeteDeLaMusique







Olle Wennardt - #dancingwiththemob #corrupt #fetedelamusique #levallois #mayor #exmayor #balkany #teambalkany #patrickbalkany #isabellebalkany #prisondiet #prison #convict #crook #escroc #runningformayor #pinksweater #theregoestheneighborhood #minions #despicablehim #dentures #spraytan #guilty L'état de santé de Patrick s'améliore, il va pouvoir reprendre sa place en prisonLigaments Croisés - Patrick Balkany fait un gros bisous aux juges Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon qui l'ont condamné à de la prison ferme #FeteDeLaMusiqueOlle Wennardt - #dancingwiththemob #corrupt #fetedelamusique #levallois #mayor #exmayor #balkany #teambalkany #patrickbalkany #isabellebalkany #prisondiet #prison #convict #crook #escroc #runningformayor #pinksweater #theregoestheneighborhood #minions #despicablehim #dentures #spraytan #guilty

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:02

Hetzer Re: Balkany fait le show pour la fête de la musique 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2013 15:31 Post(s): 2592 Karma: 2104 Vraisemblablement, ça va mieux le mal de dos!



Je le croyais au bord de la mort, un vrai miraculé de Lourdes!

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:27

nobrain Re: Balkany fait le show pour la fête de la musique 0 #3

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 942 Karma: 664



on vit une époque formidable rigolez pas, sur twitter il y a plein de gens qui disent que cette video est un exemple flagrant de white privilegeon vit une époque formidable

Contribution le : Aujourd'hui 20:32:45