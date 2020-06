Pie bavarde qui s'installe au restaurant

Je m'installe Inscrit: 12/02/2015 19:56 Post(s): 151

Il est plus de 22 h, une Pie est sur le trottoir, 3 personnes autour d'elles attendent leur repas à emporter. Je n'ai pas la caméra. Puis elle entre dans le restaurant, et semble avoir faim.

Je pars chercher la caméra chez moi, pas loin, et lorsque je reviens, voici ce que j'ai vu.

Dommage pour le début.





PIE qui voulait manger au restaurant

Contribution le : Hier 23:56:32