La Visite guidée d'une maison à 800 000$ à New YorkA beautiful $800,000 home in Flushing NYLa maison est toujours en vente si vous êtes intéressé

Nwc-Vincent2 Re: Visite guidée d'une maison à 800 000$ à New York

ça donne un style feng shui les plantes d'extérieur à l'intérieur. La crasse un peu moins. Aurais-je fait découvrir Rossmann au patron ?ça donne un style feng shui les plantes d'extérieur à l'intérieur. La crasse un peu moins.

CrazyCow Re: Visite guidée d'une maison à 800 000$ à New York

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14106 Karma: 17132 Un peu de home staging et ça part comme un petit pain.



Ils ont tellement peu de scrupule qu'ils ont même laissé la photo d'origine de leur montage Photoshop sur l'avant dernière :





