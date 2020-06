Options du sujet Imprimer le sujet

ShodanFofon Un dessin mandala sur DragonBall 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/06/2017 20:58 Post(s): 78 https://www.youtube.com/watch?v=0wrZS-e7jAY&fbclid=IwAR2sfwAmD6dbk4uPOXNL1CrVQ6adkG5M-BSR4S4Ry0aXvzShhH9rzf8SUa8



Désolé que ça ne s'affiche pas... C'est bizarre mais ça me dit que youtube n'est pas pris en compte... Désolé que ça ne s'affiche pas... C'est bizarre mais ça me dit que youtube n'est pas pris en compte...

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:28

CrazyCow Re: Un dessin mandala sur DragonBall 1 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14106 Karma: 17132 ShodanFofon Il faut que tu enlèves la partie "&fbclid..." de l'adresse (c'est rajouté par Facebook ça)





SPEED DRAWING - DRAGON BALL MANDALA - HARESTUDIO Il faut que tu enlèves la partie "&fbclid..." de l'adresse (c'est rajouté par Facebook ça)SPEED DRAWING - DRAGON BALL MANDALA - HARESTUDIO

Contribution le : Aujourd'hui 15:23:30