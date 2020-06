Échanger une épingle à cheveux contre une maison

Options du sujet Imprimer le sujet

Facebook Cette femme s'est fixée la mission d'échanger une épingle à cheveux jusqu'à ce qu'elle obtienne une maison, et cela se passe plutôt bien

Ah ouais elle y est pas encore.

Ça demande beaucoup de temps et d'énergie mine de rien.

Ça demande beaucoup de temps et d'énergie mine de rien.



Edit: @Tchairo Ouais grave j'y ai direct pensé en voyant le titre, elle cite cette histoire dans le début de la vidéo.

Moins que de travailler pendant 20 ans

