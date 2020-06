Une voiture prend feu après un accident + Un conducteur perd le contrôle

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66431 Karma: 28618

Une voiture prend feu après un accident à Kharkiv en Ukraine





Car Hood Catches Fire After Incident || ViralHog



Un conducteur perd le contrôle de sa voiture en route vers Londres



Car Loses Control on its Way to London || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:02