Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ émeutes à Stuttgart 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2591 Karma: 3055

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:53

CrazyCow Re: émeutes à Stuttgart 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14112 Karma: 17133 C'est bizarre de marquer "Dont la moitié sont de nationalité allemande". Ça veut dire qu'il y a au moins la moitié (double nationalité peut-être) d'étrangers.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:34

21210 Re: émeutes à Stuttgart 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4109 Karma: 2275

@CrazyCow a écrit:

C'est bizarre de marquer "Dont la moitié sont de nationalité allemande". Ça veut dire qu'il y a au moins la moitié (double nationalité peut-être) d'étrangers.



J'avoue que je ne comprends pas non plus le sens de cette précision. Même idéologiquement d'ailleurs. Citation :J'avoue que je ne comprends pas non plus le sens de cette précision. Même idéologiquement d'ailleurs.

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:19