Skwatek Motard vs Barrière 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41836 Karma: 17222 Un motard franchit difficilement une barrière.



Contribution le : Aujourd'hui 18:22:17

NineNinety Re: Motard vs Barrière 0 #2

Je m'installe Inscrit: 17/04/2012 09:56 Post(s): 308 Karma: 282 Je me marre ... Surtout qu'on dirait qu'ils profitent que la voiture ait payé pour se faufiler... Retour de bâton !

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:29

Ptiteuf69 Re: Motard vs Barrière 0 #3

Je suis accro Inscrit: 04/02/2006 22:16 Post(s): 591 C’est rageant !!!

En gros la voiture paie, l’autre motard en profite, mais la barrière retombe et abime la voiture...

c’est le premier motard qu’aurait dû se la prendre dans la tronche !!!

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:57