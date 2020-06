Chantons avec le choeur

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6691 Karma: 5387







Et j'ouvre le bal avec ce choeur d'enfants, le





Choeur d'Enfants Sotto Voce au Grand Palais







J'aime beaucoup les choeurs d'enfants, ils ont vraiment des voies uniques, une tessiture très pure je trouve. Et en plus, ceux-là sont à fond pendant les chants, avec des petits "jeux de scène" que je trouve très attachants et ils sont tout sourire, ils ont l'air de s'éclater sur scène. Bref, j'ai accroché à celui-là, mais j'en ai écouté pas mal d'autres très beaux.





Par exemple, j'aime aussi cette reprise du canon de Pachelbel par le Trans-Siberian Orchestra accompagné d'un choeur d'enfants :



La vidéo est déjà passée :



Trans-Siberian Orchestra - Christmas Canon (Official Music Video)





We are waiting, we have not forgotten. On this night, on this night, on this very Christmas night.





