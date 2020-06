Rouler en Ferrari pour pas cher...

Options du sujet Imprimer le sujet

Comment rouler en Ferrari quand tu n'as pas le budget !





Comment rouler en Ferrari quand tu n'as pas le budget !

Un bout de chambre à air - un V12 Ferrari

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:12

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 3951 Karma: 1894 Ca me rappel quand je foutais des cartes sur mon vélo pour faire claquer les rayons !

Contribution le : Aujourd'hui 20:16:56