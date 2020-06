Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Decidement Sibeth n Diaye ne sait rien faire 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3585 Karma: 5316 Apres avoir été incapable de mettre un masque, elle se pose la question de savoir si on peut oui ou non jeter des pierres a la police...la question peut se poser..mais pas quand t es le porte parole du gouvernement...



Sibeth Ndiaye, la petite phrase qui ne passe pas

Meph974 Re: Decidement Sibeth n Diaye ne sait rien faire 0 #2

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 152 Karma: 88 Si seulement je pouvais vivre dans un pays sans problèmes... mais bon je pense que tout les pays ont leurs problèmes, que faire?

Jinroh Re: Decidement Sibeth n Diaye ne sait rien faire 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3585 Karma: 5316 @Meph974 va sur Greed Island

@Meph974 bonne question...je crois que tout le monde se fait virer..tres bonne série..in peu complexe avec le nen et tout mais j aime beaucoup

Meph974 Re: Decidement Sibeth n Diaye ne sait rien faire 0 #4

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 152 Karma: 88

@Jinroh a écrit:

@Meph974 va sur Greed Island



Loin d'être sans problémes la bas. Mais après que Gon ai fini je jeux comment se porte l'île? Citation :Loin d'être sans problémes la bas. Mais après que Gon ai fini je jeux comment se porte l'île?

