Pendant une session d'Urbex, Jan van der Kraan a découvert à Liège une remorque DHL pillée.Cette remorque contenait des centaines de colis AliExpress avec des adresses néerlandaises.

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:45