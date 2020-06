Un papa daltonien essaye des lunettes EnChroma

Options du sujet Imprimer le sujet

Splinter68

Inscrit: 06/01/2010



Pour la fête des pères, Mariah a décidé d'acheter des lunettes spéciales pour son père, souffrant de daltonisme (incapacité de voir les couleurs). Cette paire de lunette permet aux daltoniens de distinguer les couleurs. En les mettant, il fut surpris du résultat et se mit à pleurerPartie 1 :Partie 2 :

Contribution le : Aujourd'hui 12:47:05

Memelteam

Je m'installe Inscrit: 10/10/2008 20:15 Post(s): 279 Karma: 183 Cette paire ne sert pas aussi aux aveugles à retrouver la vue ? ^^

De dire qu'un daltonien ne voit pas des couleurs et que ces lunettes lui permettent de les observer... c'est une info récupéré par un tractopelle ( la truelle étant trop petite pour cette info)

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:36

gazeleau

Inscrit: 16/04/2018

@Memelteam oui, je pige pas trop, c'est pas comme un implant cochléaire qui permet de rétablir le contact avec le nerf auditif. Là ça peut pas remettre des couleurs là où il n'y a déjà pas de cône.

ça fait quoi leur lunette? J'attends un vrai témoignage.

ça fait quoi leur lunette? J'attends un vrai témoignage.

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:43