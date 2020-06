Options du sujet Imprimer le sujet

21210 En Allemagne, un homme saccage des voitures en plein jour. 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4112 Karma: 2277



Il a ptet vu des chiens ou des bébés en train d’asphyxier à l'intérieur ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:18

LeFreund Re: En Allemagne, un homme saccage des voitures en plein jour. 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3078 Karma: 7657 Sans doute le vitrier du coin qui a besoin d'un peu de travail... Je connaissais un carrossier qui faisait ça le weekend...

Contribution le : Aujourd'hui 13:17:02