Options du sujet Imprimer le sujet

haricot they see me rollin ... 1 #1

Je m'installe Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 319 Karma: 232 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:06

Surzurois Re: they see me rollin ... 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3615 Karma: 2963 avec tout le respect qu'on doit aux personnes agées, j'aurais pas réagi de la même façon si ça m'était arrivé

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:33

gazeleau Re: they see me rollin ... 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2025 Karma: 1616 On peut noter que le motard en jaune

1/ ne sait pas freiner.

2/ ne sait pas garder l'équilibre

3/ ne sait pas attacher un casque



sans tout ça, ça passait.

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:38