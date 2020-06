Options du sujet Imprimer le sujet

Un motard glisse devant un bus + Il filme une évasion

Un motard glisse devant un bus à Xuân Lộc District, Dong Nai, Vietnam

Rider Hydroplanes into Close Call || ViralHog





Rider Hydroplanes into Close Call || ViralHog



Il filme une évasion dans une prison à la Prison à la Yakima, Washington





Man Witnesses Inmates Hopping Fence and Escaping County Jail - 1111017

Aujourd'hui 14:33:59

Un motard glisse devant un bus + Il filme une évasion

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14119 Karma: 17139

1) Distances de sécurité, dépassement interdit, non-assistance à personne en danger, rien ne va dans cette vidéo !
2) C'est pas avec cette vidéo qu'ils vont arriver à les reconnaître

Aujourd'hui 14:47:34

Un motard glisse devant un bus + Il filme une évasion

@CrazyCow S'arrêter risque de bloquer la route et conduire au sur-accident. Donc non-assistance à personne en danger, n'aurait été valable qu'au milieu d'un champs ou d'un désert, mais là il y a du monde et des riverains. Il n'est pas tout seul le motard.

Aujourd'hui 15:05:46