Options du sujet Imprimer le sujet

NPNLA J'en ai juste pour un instant 2 #1

Je suis accro Inscrit: 16/06/2005 20:27 Post(s): 1191 Karma: 1194

Quand un piéton bloque les voitures "juste pour 2 minutes" à Ottawa

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:42

gazeleau Re: J'en ai juste pour un instant 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2024 Karma: 1616



PS personne n'a vu @AlTi5 ? Je suis resté sur le forum, juste pour 2 minutesPS personne n'a vu @

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:21