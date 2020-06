Pokemon Unite : Un LOL à la sauce pokemon

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3615 Karma: 2966





UK: Get ready to tune in for Pokémon Presents!



Pour donner mon avis, bah...



La vidéo est déjà passée :



C'est non The Pokemon Company avait annoncé lors du dernier live de la semaine dernière une grosse annonce, et c'est chose faite avec l'annonce de ce MOBA PokemonUK: Get ready to tune in for Pokémon Presents!Pour donner mon avis, bah...La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2766708 C'est non

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:32