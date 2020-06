Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus The Office version Arnold Schwarzenegger

Webhamster

The Office version Arnold Schwarzenegger





Aujourd'hui 15:58:44

Staffie Re: The Office version Arnold Schwarzenegger

@Koreus Il faut immédiatement cancel Arnold Schwarzenegger. Il a clairement fait un blackface !

Aujourd'hui 16:12:23