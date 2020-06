Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un couple de vieux à mobility scooter sur la route

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66456 Karma: 28639 Un couple de vieux à mobility scooter sur la route à Navarre, Floride





Elderly Couple with Scooters Holding up Bridge Traffic || ViralHog

alfred47 Re: Un couple de vieux à mobility scooter sur la route

Je viens d'arriver Inscrit: 18/06 14:35:44 Post(s): 1 Je comprends la frustration des autres conducteurs mais, personnellement, je pense que c'est étonnant qu'ils aient gardé ce frisson pour devenir fous dans la vieillesse

