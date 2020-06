Options du sujet Imprimer le sujet

Un chat joue au Fidget Spinner

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66456 Karma: 28639 Un chat joue au Fidget Spinner avec sa patte





Fidget Spinner on Cat's Foot || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:26

gazeleau Re: Un chat joue au Fidget Spinner 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2030 Karma: 1620 les fidget spinners, ça date de l'époque où les nokia découvraient la vidéo et compressaient le son en 48 kbps ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:17:39