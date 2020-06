Un pétrolier heurte une digue à Marseille

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 206 Karma: 345



Au final il n'y a pas temps de dégâts, et on s'attend à quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Mais maintenant que vous en êtes là... Autant regarder :

Plus d'info :



Le pétrolier avitailleur Cap Pinède heurte violemment l'entrée de la passe Nord du port de Marseille Ce 15 juin, le pétrolier Cap Pinède à foncer droit sur une digue dans le port de Marseille.Au final il n'y a pas temps de dégâts, et on s'attend à quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Mais maintenant que vous en êtes là... Autant regarder :Plus d'info : https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/36830-le-cap-pinede-heurte-la-digue-pas-de-blesse-ni-pollution Le pétrolier avitailleur Cap Pinède heurte violemment l'entrée de la passe Nord du port de Marseille

Contribution le : Hier 23:16:14