Aller à la plage avec un masque

Tchairo





Une femme se demande comment elle va pouvoir annoncer à son patron qu'elle ne souhaite pas aller travailler avec son visage marqué par la trace d'un masque (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 09:06:24

gazeleau



Citation : Une femme se demande comment elle va pouvoir annoncer à son patron qu'elle ne souhaite pas aller travailler avec son pubis marqué par la trace du maillot J'imagine la même excuse :Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:53