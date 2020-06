Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Faire un barbecue sur l'eau 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6653 Karma: 4983



Vous navigateur est trop vieux Faire un barbecue sur l'eau (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:31

bixouille Re: Faire un barbecue sur l'eau 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 17/09/2004 09:31 Post(s): 70 L'idée est amusante, mais ça pue le fumigène. Sur un barbecue qui chauffe, tu mets pas le couvercle sur tes jambes comme ça.

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:08