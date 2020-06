Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Un site qui fait des soudures Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Voilà j'ai eu un pti soucis. La fiche micro usb de ma radiocommande s'est décrochée lorsque j'ai branché mon câble ...







Résultat j'ai tenté de la ressouder sans succès, c'est vraiment tout petit.



Sur des groupes d'entraides pour cette radiocommande, on ma dit de le faire avec du flux ... mais bon je me sens pas chaud de le faire moi-même.



J'ai appelé un magasin de réparation informatique qui m'a dit qu'il ne pouvait pas faire cette soudure car il fallait un "bain" ... et qu'il "tait préférable de faire appel à un site internet qui s'occupe de ce genre de réparation.



